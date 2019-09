"Le F-16 a accroché une maison au passage", témoigne la propriétaire, les yeux larmoyants (vidéo)

Un avion de chasse F-16 belge s’est écrasé en France, dans le Morbihan, ce jeudi. Une dame qui se trouvait à proximité du lieu du crash a témoigné sur Facebook, photos à l'appui, que "l’avion a accroché une maison au passage". Les occupants de cette habitation "vont bien tous les deux".

Elle raconte à la RTBF: "J’étais en voiture, je rentrais d’un rendez-vous et j’ai vu l’avion perdre très rapidement de l’altitude à une grande vitesse. J’ai vu une grande flamme sortir de l’appareil et puis une grosse fumée noire épaisse. Et c’est là que j’ai vu les deux pilotes s’éjecter de l’avion, qui s’est crashé quelques secondes après."