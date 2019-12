Le discours de la reine Elizabeth II ou quand les absents toujours tort

Lors de son traditionnel discours de Noël, la reine Elizabeth II d’Angleterre a salué le combat des jeunes pour le climat, reconnu une année "semée d’embûches" et a appelé les Britanniques à surmonter leurs divisions. Mais un détail semble avoir retenu l’attention des médias. Sur sa table étaient soigneusement disposées les photos des siens. Elles étaient même clairement mises en évidence et exposées au public. Or, ni son fils le prince Andrew apparu dans une affaire de trafic de mineurs, ni son petit-fils Harry et son épouse Meghan Markle ne figurent sur les photos. Une rancœur tenace ?

Allocution de la reine Elizabeth II (en Anglais) Discours de la reine Elizabeth II - 25/12/2019

Une année compliquée pour la monarchie Pour nombre d’experts royaux, rarement la monarchie britannique, bien que massivement soutenue par l’opinion, aura été aussi ébranlée depuis la mort de Diana à Paris il y a plus de 20 ans. Pour la souveraine de 93 ans, 2019 a commencé par un accident de voiture du prince Philip, son époux, qui a terminé l’année avec quatre jours d’hospitalisation. Andrew, mentionné dans l’affaire Epstein Entre-temps, le nom de leur fils Andrew est apparu dans une affaire de trafic de mineures et leur petit-fils Harry a déballé en public ses états d’âme face à la pression médiatique. "Des petits pas entrepris avec foi et espoir peuvent permettre de surmonter des différences anciennes et des divisions profondes pour apporter harmonie et compréhension", doit déclarer Elizabeth II, selon les extraits de son discours transmis mardi, à la veille de sa diffusion. ►►► Lire aussi : Affaire Epstein : le prince Andrew entraîne la famille royale dans la tourmente et se retire de la vie publique "Bien sûr, le chemin n’est pas toujours facile et a pu paraître cette année semé d’embûches, mais des petits pas peuvent entraîner d’énormes différences", a ajouté la reine dans ce passage où elle fait référence à la vie de Jésus Christ. L’appel de la souveraine à la réconciliation intervient au moment où le Royaume-Uni se prépare à un tournant historique, avec une sortie de l’Union européenne programmée le 31 janvier, après trois ans et demi de chaos politique. Harry et Meghan, ni à table ni en photo Dans son traditionnel message de Noël, la reine a aussi confié à quel point elle et son époux le prince Philip étaient "ravis" de l’arrivée dans la famille royale d’Archie, le fils du prince Harry et de son épouse Meghan Markle, né en mai dernier.

Le baby royal de Meghan et Harry s'appelle Archie - JT 19h30 - 08/05/2019 Le Prince Harry et son épouse Meghan ont présenté leur fils au public et à la Reine ce mercredi à Londres, avant d'annoncer son prénom. Archie, dans les bras de son père. Le nom complet de l'enfant est Archie Harrison Mountbatten-Windsor.

Ce message contraste avec leur absence sur les photos qui entourent la reine, que les chroniqueurs royaux ont lue comme un signe du resserrement autour des descendants directs au trône. Le duc et la duchesse de Sussex ne fêtent pas cette année Noël, le premier de leur fils Archie, avec le reste de la famille royale, mais au Canada, où Meghan Markle a vécu sept ans, lorsqu'elle était comédienne et participait au tournage de la série "Suits". ►►► Lire aussi: nouvelles plaintes du prince Harry contre des tabloïds britanniques Dans cette allocution où elle a évoqué une année "semée d'embûches", dans un pays fracturé par les débats sur le Brexit, et pour la famille royale, la reine a souligné que "l'on peut accomplir des choses positives quand les gens mettent de côté leurs différences passées et se rassemblent dans un esprit d'amitié et de réconciliation".

Archive du 05 octobre 2019 Prince Harry attaque les tabloïds - 05/10/2019