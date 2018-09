"Le discours d'Obama contre Trump montre à quel point nous sommes dans une situation exceptionnelle"

Aux Etats-Unis, l’ancien président Barack Obama est sorti de son silence. Pour la première fois, depuis sa sortie de la Maison Blanche, il a tenu un grand discours politique dans le cadre de la campagne des élections législatives de mi-mandat, qui se tiendront le 6 novembre. Il a choisi l’Illinois, son Etat d’adoption, pour inaugurer la campagne.

Barack Obama a prononcé un discours passionné et offensif. Il a fustigé la politique de son successeur, accusant Donald Trump de ‘capitaliser sur la peur’. Mais surtout, il a dénoncé le mutisme des Républicains face aux dérives de l’actuel Président qui ont été révélées ces derniers jours, notamment dans la tribune anonyme du New York Times et dans le livre à paraitre de Bob Woodward. ‘Qu’est-il arrivé au parti Républicain ?’ a-t-il lancé, non sans cynisme. ‘L’idée selon laquelle tout ira bien, parce qu’il y a des gens à la Maison Blanche qui secrètement ne suivent pas les ordres du Président, ce n’est pas un contre-pouvoir. Je suis sérieux, ce n’est pas comme cela que notre démocratie doit fonctionner’.

Barack Obama a invité les électeurs démocrates à se mobiliser massivement à l’approche de ces élections législatives de mi-mandat.

"Une situation exceptionnelle"

Jusqu'ici, l’ancien président s'était montré discret au sujet de Donald Trump. Ce discours virulent tranche avec les habitudes de Barack Obama mais aussi avec les traditions. Pour Nicole Bacharan, spécialiste de la politique américaine, ‘ce discours nous montre à quel point nous sommes dans une situation exceptionnelle. La tradition aux Etats-Unis veut que les anciens présidents se tiennent à l’écart, ne commentent pas les actions de leur successeur. Cette tradition est très chère à Barack Obama. Il avait l’intention de la respecter. Mais il juge que la situation est trop grave pour ne pas intervenir’.

Pas sûr, cependant, que ces attaques successives à l’égard de Donald Trump ne détournent l’électorat de leur champion. Bien au contraire.

‘Je pense que les électeurs de Donald Trump, les plus fidèles en tout cas, ne vont pas être ébranlés par la succession de scandales’, analyse Nicolas Bacharan. ‘Ils vivent dans un univers très paranoïaque. Ils n’écoutent que certains médias. Ils croient Donald Trump qui crie au complot et à la trahison, tous les jours. Cet électorat-là reste mobilisé, d’autant que les excellents chiffres de l’économie sont les meilleurs alliés de Donald Trump… en tout cas, jusqu’à novembre prochain. On assistera alors à des élections de mi-mandat où la mobilisation sera certainement plus forte dans les deux camps que ce qu’on a l’habitude d’observer pour ces législatives’.

Interrogé sur le discours de Barack Obama, Donald Trump a dit qu’il s’est endormi, "Je le trouve très, très bon pour m’endormir", a-t-il commenté.