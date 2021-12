Le directeur général de l’OMS a-t-il vraiment sous-entendu que les vaccins anti-coronavirus étaient "utilisés pour tuer des enfants" ?

Un bref extrait d’une déclaration du directeur général de l’Organisation mondiale de la santé (OMS), le Dr Tedros Adhanom Ghebreyesus, circule sur plusieurs plateformes en ligne. Dans cet extrait, le patron de l’OMS qui évoquait la dose "booster" a bien prononcé les mots "kill children" (tuer les enfants) mais il a simplement accroché sur le mot "children" en anglais.

Sur plusieurs réseaux sociaux dont Twitter mais aussi dans un article britannique ou sur Youtube, des utilisateurs suggèrent que le patron de l’OMS a affirmé que "des pays font intentionnellement des rappels du vaccin Covid-19 à des enfants dans le but de les tuer".

►►► Cet article n’est pas un article comme les autres, il fait partie du projet de fact-checking "Faky". Pour en savoir plus sur Faky et le travail de fact-checking à la RTBF, cliquez ici.

Ils reprennent un extrait vidéo dans lequel le Dr Tedros Adhanom Ghebreyesus dit bien en anglais : "It’s better to focus on those [vulnerable] groups who have the risk of severe disease and death, rather than, as we see, some countries are using to give boosters to kill children, which is not right."

En français cela donne : "Il est préférable de se concentrer sur ces groupes [vulnérables] qui présentent un risque de maladie grave et de décès, plutôt que, comme nous le voyons, certains pays utilisent pour donner des rappels pour tuer les enfants, ce qui n’est pas correct."