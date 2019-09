Le deuxième mois d’août le plus chaud depuis 1981

Chaleur : la vente de climatiseurs explose - JT 13h - 30/08/2019 Si l'on doit retenir quelque chose de cet été, on pensera immédiatement à la chaleur qui a rythmé nos journées. Notre pays a vécu 3 phases de canicule. Conséquence directe : la vente de climatiseurs explose. Maxime Dumoulin a contacté une quinzaine d'installateurs et tous le confirment : les carnets de commande sont pleins. Les clients sont des particuliers, mais aussi et surtout des commerçants qui avaient peur de perdre des clients.