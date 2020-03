Le dernier bilan de l'épidémie causée par le coronavirus dans le monde: plus de 117 000 cas

Depuis l'apparition du nouveau coronavirus en décembre dernier, plus de 117 000 cas d'infection ont été recensés dans 107 pays et territoires, causant la mort de plus de 4000 personnes, selon un bilan établi par l'AFP. Pour la première fois depuis l'apparition du coronavirus, le nombre de décès hors de Chine continentale a franchi mardi la barre des 1.000 morts. Sans compter que, effet collatéral du Covid-19, " les écoles sont fermées dans 15 pays, affectant 363 millions " de jeunes, s’est alarmée l’Unesco, la Grèce annonçant à son tour mardi que tous les établissements scolaires garderaient portes closes -tout comme en Italie et en République tchèque-, tandis qu’une série d’universités américaines généralisaient les cours en ligne.

Plus de 80.000 cas rien qu'en Chine

La Chine (sans les territoires de Hong Kong et Macao), où l'épidémie s'est déclarée, a dénombré plus de 80 000 cas, dont plus de 3000 décès et plus de 59000 personnes aujourd'hui guéries. 19 nouvelles contaminations et 17 nouveaux décès y ont été annoncés entre lundi 18h et mardi 10h.