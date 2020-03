Le dernier bilan de l'épidémie causée par le coronavirus dans le monde: 114.151 cas

Depuis l'apparition du nouveau coronavirus en décembre dernier, 114.151 cas d'infection ont été recensés dans 105 pays et territoires, causant la mort de 4.012 personnes, selon un bilan établi par l'AFP à partir de sources officielles mardi à 10h. 898 nouvelles contaminations et 48 nouveaux décès ont été recensés depuis le comptage réalisé la veille à 18h.

Plus de 80.000 cas rien qu'en Chine

La Chine (sans les territoires de Hong Kong et Macao), où l'épidémie s'est déclarée, a dénombré 80.754 cas, dont 3.136 décès et 59.897 personnes aujourd'hui guéries. 19 nouvelles contaminations et 17 nouveaux décès y ont été annoncés entre lundi 18h et mardi 10h.