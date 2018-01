Le cyclone Berguitta, rétrogradé, se dirige vers Maurice et La Réunion

Le cyclone Berguitta, rétrogradé en "cyclone tropical", se dirigeait mardi vers l'Ile Maurice, qu'il devrait frapper mercredi avant d'atteindre jeudi matin l'île française de La Réunion, peut-être alors à un niveau inférieur, ont annoncé les autorités et des météorologues.

A La Réunion, la préfecture a appelé à la vigilance, prévoyant une dégradation des conditions météorologiques dans la nuit de mardi à mercredi. A Maurice, la population a été appelée à prendre ses précautions.

Berguitta avait connu lundi "une phase d'intensification intense" en passant rapidement de "tempête tropicale" à "cyclone tropical intense", que l'on pouvait alors comparer à un ouragan de niveau 3 pour les Antilles, mais le phénomène météorologique a été rétrogradé en cyclone tropical (catégorie 2), a indiqué à l'AFP François Jobard, prévisionniste chez Météo France.

La classification des cyclones est différente, selon les océans.

D'intenses précipitations et des rafales de vent entre 150 à 180 km/h

Le cyclone "va rester jusqu'à mercredi (à cette catégorie) et sa trajectoire vers le sud-ouest le fait passer en plein sur l'île Maurice qu'il devrait toucher de plein fouet vers 22H00 locales", où l'"on attend d'intenses précipitations et des rafales de vent entre 150 à 180 km/h", a précisé François Jobard.

Selon le ministre mauricien de la Sécurité sociale et de l'Environnement, Etienne Sinatambou, qui assure la présidence d'un comité de crise, le cyclone touchera Maurice à partir de 11H00 locales mercredi.

L'aéroport international Sir Seewoosagur Ramgoolam (SSR) sera fermé dès l'annonce d'une alerte cyclonique de classe 3, prévue pour 04H00 locales dans la nuit de mardi à mercredi, a annoncé un porte-parole de la société Airports of Mauritius.

A Maurice, une alerte cyclonique de classe 3 avertit que des rafales dépassant 120 km/h seront ressenties dans un délai de six heures.

Selon François Jobart, Berguitta devrait ensuite "atteindre d'ici à jeudi matin la Réunion, la trajectoire aujourd'hui le fait passer au sud-est immédiat de l'île". Le cyclone "sera redescendu à un équivalent de catégorie 1, donc les vents seront moins violents, mais on attend tout de même des violentes rafales entre 120 et 150 km/h sur toute l'île, avec des fortes pluies et également une mer grosse à très grosse, et parfois une mer énorme", avec "des vagues au large de huit à dix mètres de hauteur".

Pour Jacques Ecormier, chef prévisionniste à Météo France Réunion, "le phénomène passera à moins de 150 km de La Réunion. Mais comme le système est tellement petit, avec une zone de vents forts sur un diamètre de 150 km, les conséquences sur La Réunion vont dépendre de la distance de passage".