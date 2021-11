Le Covid s’invite dans la délégation belge à Washington: l’agenda de la ministre Annelies Verlinden chamboulé

Un déplacement aux Etats-Unis mouvementé : la visite de la ministre des Affaires intérieures Annelies Verlinden (CD&V) cette semaine aux Etats-Unis ne se déroule pas tout à fait comme prévu. Un membre de la délégation qui l’accompagne a été testé positif au coronavirus mardi. La personne contaminée observe désormais une quarantaine.

La ministre Verlinden et les autres membres de la délégation ont été immédiatement testés aussi pour le virus. Tous devront se soumettre à un deuxième dépistage, au plus tôt sept jours après leur dernier contact à haut risque. Aux Etats-Unis ou en Belgique ? La question reste en suspens. En pleine crise avec les syndicats policiers en Belgique, l’obligation de rester à l’étranger plus longtemps que la date prévue tomberait mal.

Annelies Verlinden devait rencontrer le secrétaire d’Etat américain à la Sécurité intérieure, Alejandro Mayorkas, et des représentants des différents services de sécurité américains. Elle doit se rendre aussi au siège des Nations Unies à New York.

Hier mardi, les rencontres au FBI et au ministère de l’Intérieur, principale raison du voyage, ont été annulées. L’agenda de ce mercredi est maintenu pour les rendez-vous avec la DEA (Administration des stupéfiants) et la FEMA (Gestion des crises et catastrophes naturelles).

Le rendez-vous avec le ministre Mayorkas devrait être organisé en virtuel mais sans certitude.

La ministre Verlinden est accompagnée du commissaire général de la police fédérale, Marc De Mesmaeker, et du directeur général du Centre de Crise, Bart Raeymaekers. Il s’agit du premier déplacement aux USA d’un ministre belge une semaine à peine après la réouverture des frontières américaines pour les voyageurs vaccinés contre le Covid-19.