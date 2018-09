Le coup de gueule de Stéphane Bern sur le patrimoine français: "J'ai servi d'alibi"

L'animateur français de télévision Stéphane Bern a menacé vendredi de quitter à la fin de l'année la mission sur le patrimoine que lui a confiée le président Emmanuel Macron s'il estimait finalement n'être qu'un "cache-misère" ou un "pantin". Des propos qu'il a confirmés au micro de la RTBF lors d'un tournage pour France 2 à Aubechies.

"Je suis avec ma cuillère à soupe à écoper", déplore-t-il, estimant qu'il a "servi d'alibi" à la politique culturelle d'Emmanuel Macron.

"Le président de la République, comme chef de l'Etat a le droit de confier des missions à qui il veut. Il m'a confié une mission qui est d'identifier le patrimoine en péril, ensuite de trouver des solutions novatrices pour le rénover", poursuit-il.

Parmi ces solutions : un loto dont les bénéfices viendraient financer la restauration du patrimoine en péril. Mais ce loto ne pourrait rapporter qu'"entre 15 et 20 millions". Ce montant, Stephane Bern le juge "insuffisant".

Il ajoute : "J'ai le sentiment qu'il y a une sorte de démobilisation des Français, y compris des politiques. C'est la raison pour laquelle je tire la sonnette d'alarme."

On pense que je fais une 'hulote'

Selon lui, on trouverait plus facilement des moyens pour des grands projets "comme le Grand Palais à Paris" que pour d'autres bâtiments moins en vue qui ont pourtant bien besoin de rénovations. "On ne s'intéresse pas assez à ce qui se passe dans nos petites communes, dans nos villages. Les églises tombent en ruines et on ne fait rien pour les sauver. Les lavoirs. Mon coup de gueule est là. C'est mal tombé. (...) Comme il y a cette séquence autour de Nicolas Hulot, on pense que je fais une 'hulote'. Eh bien non, d'abord pour une raison bien simple : je n'ai pas les codes politiques. Je ne suis pas un homme politique. Je suis bénévole et je ne suis pas ministre et je ne cherche pas à l'être."

Mais l'animateur ne tire pas pour autant un trait sur sa mission. Il se donne jusqu'à la fin de l'année pour voir les résultats du loto patrimoine. "Quand vous prenez trop de coups, au bout d'un moment vous vous dites que si vous continuez, c'est du masochisme. Là j'espère que tout va rentrer dans l'ordre. Je n'ai pas l'intention de partir tant que le patrimoine national n'est pas sauvé", conclut-il.