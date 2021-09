Le Conseil UE-US "commerce et technologie" se réunira pour la première fois en fin de mois

Le "Conseil UE-US du commerce et des technologies", qui avait été créé à l'occasion de la visite du président Joe Biden à Bruxelles en juin dernier, se réunira pour la première fois le 29 septembre, à Pittsburgh en Pennsylvanie, annonce la Commission européenne jeudi.

Cette réunion inaugurale sera présidée d'une part par le secrétaire d'Etat américain, Antony Blinken, la secrétaire au Commerce, Gina Raimondo, et la représentante américaine au Commerce, Katherine Tai, et d'autre part par les commissaires européens Margrethe Vestager (Concurrence) et Valdis Dombrovskis (économie au service des personnes).

L'objectif est d'"étendre et approfondir le commerce et l'investissement transatlantique et mettre à jour les règles, pour le 21e siècle", selon une déclaration commune des co-présidents. Depuis le sommet UE-US de juin, les deux parties ont travaillé pour "identifier les domaines dans lesquels nous pouvons agir concrètement pour assurer que les politiques commerciales et technologiques bénéficient à nos citoyens".

Dans la foulée, il avait été décidé de créer ce Conseil UE-US consacré au commerce et aux technologies, qui doit par exemple aborder la question des semi-conducteurs, comme l'avait pointé ce jour-là Ursula von der Leyen. Ce Conseil comptera 10 groupes de travail, consacrés par exemple à la coopération sur les standards technologiques ou le screening des investissements.