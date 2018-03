Le Congrès de Floride passe une loi permettant à certains enseignants d'être armés

Le Congrès de Floride a approuvé mercredi une loi qui restreint l'accès aux armes à feu tout en ouvrant la voie à la possibilité d'armer certains enseignants, en réponse à la tuerie récente du lycée de Parkland dans cet Etat américain.

Après une courte victoire au Sénat lundi, la "loi de sécurité publique Marjory Stoneman Douglas" - du nom du lycée de Parkland attaqué le 14 février - a été approuvée par 67 voix contre 50 à la Chambre des représentants de Floride. Pour entrer en vigueur, la mesure doit désormais être ratifiée par le gouverneur de Floride, Rick Scott, mais le républicain n'a pas encore déclaré s'il s'opposerait à son parti et y mettrait son veto. Rick Scott s'est en effet publiquement opposé à la proposition du président Donald Trump d'armer les enseignants en réponse aux fusillades qui endeuillent régulièrement les écoles américaines.

La loi 7026 repousse de 18 à 21 ans l'âge minimum pour acheter tout type d'arme, une mesure contre laquelle s'était élevé le puissant lobby américain des armes à feu, la NRA. Elle interdit également les "bump stocks"--ces dispositifs permettant à un fusil semi-automatique de tirer en rafales quasi-automatiques-- et veut en outre renforcer le financement des soins psychologiques. Bien qu'elle adopte ces restrictions susceptibles de hérisser la NRA, la nouvelle loi inclut par ailleurs un nouveau "programme de gardiens" destiné à permettre d'"empêcher ou d'abattre un tireur en action dans un bâtiment scolaire".

Après avoir été formé sur l'usage des armes et avoir subi des examens psychologiques, cette loi permettra donc à certains enseignants et à des membres du personnel scolaire d'être armés. Le programme est réservé aux professeurs d'éducation physique et au personnel administratif, ainsi qu'aux seuls enseignants ayant une expérience dans l'armée ou les forces de l'ordre.