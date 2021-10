"Le Comité Nobel veut encourager tous les politiques, même ceux qui sont douteux, à contribuer à la paix", dit Dan Smith, directeur du SIPRI

Le Nobel de la paix fait souvent polémique. En 2019, le Prix Nobel de la paix est revenu au Premier ministre éthiopien Abiy Ahmed, depuis impliqué dans une guerre au sein de sa province du Tigré. Une faute de discernement diront les uns. En 2020, il a distingué le Programme alimentaire mondial, une institution de l’ONU qui faisait déjà consensus… Quel manque d’engagement, ajouteront les autres.

Pour Dan Smith, directeur de l’Institut de recherche sur la paix de Stockholm (SIPRI), ces choix reflètent cependant l’évolution de notre réflexion autour du concept de paix, qui ne signifie plus seulement l’absence de guerre et de menace militaire. De quoi faire réfléchir les 329 candidats en lice cette année, parmi lesquels la militante suédoise du climat Greta Thunberg, l’opposante biélorusse Svetlana Tikhanovskaïa, ou encore Reporters sans Frontières.

L’idée de paix a-t-elle évolué ?

"On utilise de plus en plus le concept établi par le sociologue norvégien Johan Galtung de paix négative, qui est l’absence de guerre, comparé à la paix positive qui est l’établissement de bonnes relations au sein des sociétés et entre elles. Je dirai pour ma part que la paix est la possibilité d’avoir des conflits, des oppositions, mais sans violence."

Cela veut-il dire qu’il y a de nouvelles menaces pour la paix, autres que la guerre ?

"La faim a toujours été une menace pour la paix, comme l’avidité, la soif de pouvoir. Un grand changement ces dix dernières années a été la reconnaissance que la crise climatique et d’autres détériorations de l’environnement pouvaient aussi créer un risque de conflits violents."

Est-ce une erreur d’attribuer le Prix Nobel de la paix à des politiques en activité, qui peuvent un jour entrer en guerre ?

"L’un des Nobel de la paix les plus contestés a été celui donné à Le duc To et Kissinger pour avoir négocié la fin de la guerre du Vietnam, car Kissinger était au centre de la stratégie agressive contre le Vietnam et le Cambodge… Les Nobel ne l’ont pas nié mais ils ont considéré ce traité comme une contribution importante pour la paix. Ce n’est pas si simple, la paix. Ce n’est pas blanc ou noir. Ce que Abiy Ahmed avait fait avant son Nobel en Ethiopie était admirable… Après les choses ont pris un autre chemin, mais ça ne veut pas dire que sa contribution n’a pas existé. C’est la même chose pour la leader birmane Aung San Suu Ky. Le Comité Nobel veut encourager tous les politiques, même ceux qui sont douteux, à contribuer à la paix. Alors oui, parfois le prix est décerné à quelqu’un dont on peut penser qu’il ne le mérite pas."

Personne n’est pas parfait ?

"Exactement. Nous voulons que nos dirigeants soient parfaits, et nous avons raison… Mais nous ne devons pas être surpris quand ils ne le sont pas."