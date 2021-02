Le Chinois AliExpress s'est engagé à respecter les droits des consommateurs UE

AliExpress, la filiale de vente en ligne du géant chinois Alibaba, a apporté ces derniers mois des améliorations à sa plateforme de vente afin de répondre à plusieurs manquements constatés par l'autorité néerlandaise de protection des consommateurs (ACM), épaulée par la Commission européenne, ont annoncé jeudi ces dernières.

L'exécutif européen et plusieurs organisations de défense des consommateurs en Europe avaient repéré un certain nombre de clauses et de pratiques abusives de commerçants, principalement chinois, vendant à travers le monde. L'ACM s'est particulièrement engagée sur ce dossier.

Pressée de respecter les prescrits européens, la firme créée par le milliardaire Jack Ma a apporté plusieurs changements à sa plateforme de vente en ligne, notamment sur le respect du droit de rétractation et des garanties légales, par exemple en cas de produits défectueux, explique l'ACM dans un communiqué.

Plus de transparence

En outre, la place de marché en ligne a amélioré la transparence dans le classement des offres et la présentation des prix, notamment en informant plus clairement les consommateurs des éventuels surcoûts liés au dédouanement.

AliExpress s'est aussi engagée à rendre ses conditions générales plus claires pour les consommateurs, comme l'exige la législation de l'UE, au plus tard pour le 1er mai 2021.