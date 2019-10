Le Chili renonce à organiser la COP25 en décembre: la tristesse à bord du bateau "Sail to the COP"

Le président chilien Sebastian Piñera a annoncé mercredi que le Chili, confronté à une grave crise sociale, n’organisera pas le sommet de l’Association des pays riverains du Pacifique (APEC), prévu le mois prochain, ni la COP25, la conférence des Nations unies sur le climat prévue en décembre.

"C’est une décision très difficile et la prendre nous cause beaucoup de douleur", a-t-il déclaré mercredi, depuis le palais présidentiel. Le Chili est en proie depuis le 18 octobre à une vague de contestation sociale sans précédent qui a fait une vingtaine de morts.

Le sommet de l’Apec devait avoir lieu à Santiago les 16 et 17 novembre et la COP 25 du 2 au 13 décembre.

Réaction de Youth For Climate

Ce faisant, une trentaine de jeunes Européens embarqueraient début octobre sur un voilier pour environ sept semaines de voyage en direction du Chili. Parmi les passagers, les jeunes Belges Anuna De Wever et Adélaïde Charlier. Comme elles le décrivent, la nouvelle est tombée comme un coup de massue. "Beaucoup de tristesse sur le bateau". Bien que l’équipe ne compte pas annuler leur périple pour autant. Elles comptent bien accoster au Bresil, comme prévu. Il est en effet prévu qu’ils y développent un projet en collaboration avec la population. Pour ce qui est du trajet (en car) jusqu’au Chili, elles sont conscientes de ne pas pouvoir aboutir. Adélaïde Charlier et l’équipage soulignent qu’ils soutiennent la population chilienne dans leur combat pour plus de justice sociale. Les membres du projet "Sail to the cop" espèrent néanmoins que la Cop25 puisse se tenir en Amérique Latine, afin d’y participer.