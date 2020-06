La situation continue de s'aggraver au Chili, qui a bien du mal à compter ses morts dus au Covid-19

Trois changements de méthode de comptage des victimes du Covid-19 en une dizaine de jours. Le ministère de la santé chilien semble ne plus savoir comment compter.

En cause, le nombre de décès dus au coronavirus. Officiellement, le Chili totalisait samedi 167.355 contaminations et 3101 décès depuis l’apparition du premier cas le 3 mars. Mais un média d’investigation chilien a révélé que les chiffres transmis à l’OMS étaient bien plus importants, près de 5000.