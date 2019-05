Le chef Jamie Oliver au bord de la faillite: 1000 emplois menacés

L’empire des restaurants de Jamie Oliver a fait appel à des administrateurs, 1 000 emplois sont menacés. La société, qui comprend 23 points de vente italiens ainsi que les restaurants Fifteen et Barbecoa, est censée nommer KPMG en tant qu’administrateur. Plusieurs médias britanniques assurent que l'entreprise.

« Je suis profondément attristé par ce résultat et souhaite remercier tous les membres du personnel et nos fournisseurs qui ont mis leur cœur et leur âme dans ce secteur depuis plus de dix ans. je sais à quel point c'est difficile pour tout le monde. »

La chaîne de restaurants du célèbre chef a ouvert son premier site à Oxford en 2008. L'année dernière, l'un des plus célèbre chef de la télévision devait 2,2 millions de livres à son personnel. A l'époque, il était déjà endetté de 71,5 millions de livres. En février 2018, la société avait annoncé la fermeture de 12 de ses 37 restaurants, entraînant la suppression de 450 emplois dans des villes telles que Bristol, Reading et Harrogate.

Le groupe cherchait des acheteurs ces derniers mois après la décision d’Oliver de céder face à la forte concurrence sur le marché des restaurants. Ces derniers mois, des chaînes de restaurants similaires telles que Carluccio, Byron Burger et Gourmet Burger Kitchen ont également fermé leurs guichets.