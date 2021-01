Le chef français Albert Roux, qui officiait sur la scène londonienne, décède à 85 ans

Le chef français Albert Roux est décédé à l’âge de 85 ans. Albert Roux a été "malade pendant un certain temps" et est décédé lundi, indique un porte-parole sans préciser la cause du décès.

Le chef est reconnu pour avoir, avec son frère Michel, entamé une révolution de la cuisine à Londres en ouvrant le restaurant "Le Gavroche", en 1967. Premier restaurant au Royaume-Uni à obtenir une étoile au Michelin, en 1974, il en décroche deux, puis trois en 1982. Il lui en reste aujourd’hui deux.

Michel Roux est, lui, décédé en mars dernier à l’âge de 78 ans.

Officier de l’Ordre de l’Empire britannique (OBE) et chevalier de la Légion d’honneur, Albert Roux est né le 8 octobre 1935 à Semur-en-Brionnais, en France.

Il a fait presque toute sa carrière au Royaume-Uni, où il a commencé comme commis de cuisine à l’âge de 18 ans, selon le site internet dédié à la famille Roux. Il s’y est installé définitivement après avoir effectué son service militaire en Algérie puis travaillé pendant deux ans comme sous-chef à l’ambassade du Royaume-Uni à Paris.

Il a en outre fondé avec son frère "The Waterside Inn" à Bray en 1972. L’établissement n’a perdu aucune de ses trois étoiles depuis leur attribution par le Guide Michelin en 1985, seul restaurant hors de France à réaliser une telle performance.