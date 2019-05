Le chef du Pentagone évoque une « menace crédible » de la part de l'Iran

Le déploiement au Moyen-Orient d'un porte-avions américain est une « réponse à des indications d'une menace crédible de la part des forces du régime iranien », a déclaré lundi le ministre américain de la Défense par intérim Patrick Shanahan.

« Nous appelons le régime iranien à cesser toute provocation. Nous tiendrons le régime iranien pour responsable de toute attaque contre les forces américaines ou nos intérêts », a-t-il ajouté sur Twitter, précisant avoir autorisé la veille l'envoi du porte-avions USS Abraham Lincoln et d'une force de bombardiers.

La Maison Blanche avait annoncé dimanche soir ce déploiement en évoquant un « message clair et sans équivoque » à Téhéran à la suite d'« indications » et d'« avertissements inquiétants » non précisés.