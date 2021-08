Le chef de la diplomatie irakienne à Téhéran avant une conférence régionale à Bagdad

Le ministre irakien des Affaires étrangères, Fouad Hussein, a rencontré mardi son homologue iranien, Mohammad Javad Zarif, à Téhéran, quelques semaines avant la tenue d'une conférence régionale, prévue fin août à Bagdad. Les deux hommes ont discuté des "relations bilatérales" et des "derniers développements régionaux et internationaux", a rapporté l'agence de presse Isna, sans donner plus de détails.

Toujours selon l'agence iranienne, M. Hussein devrait inviter les autorités iraniennes à participer à la conférence régionale, dont la date et la liste complète des participants n'ont pas encore été dévoilées. Le dirigeant turc, Recep Tayyip Erdogan, et le roi Salmane d'Arabie saoudite y ont été invités, selon les autorités irakiennes.

Vers un rétablissement des relations ?

L'Irak tente de s'imposer comme médiateur entre ses voisins arabes et iranien. Pays à majorité musulmane chiite, l'Irak a ainsi accueilli au cours des derniers mois des rencontres entre des responsables saoudiens et iraniens pour évoquer un dégel de leurs relations. L'Iran chiite et l'Arabie saoudite, sunnite, ont rompu leur relations en 2016 en s'accusant mutuellement de déstabiliser la région.

Le président iranien, Ebrahim Raïssi, investi il y a une semaine, a affirmé qu'il ne voyait "aucun obstacle" au rétablissement des relations entre son pays et le royaume saoudien.