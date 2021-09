Le chef de l'ONU exhorte les Etats-Unis et la Chine au "dialogue" et à la "compréhension"

Le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, a mis en garde mardi les Etats-Unis et la Chine contre une nouvelle dégradation du monde déjà "au bord du gouffre", les appelant au "dialogue" et à la "compréhension", à l'ouverture de l'Assemblée générale annuelle des Nations unies.

"Nous sommes confrontés à la plus grande cascade de crises de notre vie. Je crains que notre monde ne se dirige vers deux ensembles différents de règles économiques, commerciales, financières et technologiques, deux approches divergentes dans le développement de l'intelligence artificielle, et finalement deux stratégies militaires et géopolitiques différentes", a-t-il dit.

"C'est une recette pour les ennuis. Ce serait beaucoup moins prévisible que la Guerre froide. Pour restaurer la confiance nous avons besoin de coopération", a plaidé le chef de l'ONU devant un parterre de dirigeants incluant Joe Biden qui ont choisi de venir à New York malgré le Covid-19.