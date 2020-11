Le chef de l'OMS se réjouit de travailler avec Joe Biden et son administration

Le directeur général de l’Organisation mondiale de la santé (OMS) a félicité lundi, à l’occasion de son premier discours depuis les élections présidentielles, Joe Biden et Kamala Harris pour leur élection. Il a également enjoint le monde à coopérer pour la santé mondiale et les objectifs de développement.

"C’est dans cet esprit que nous félicitons le président élu Joe Biden ainsi que la vice-présidente élue Kamala Harris, et nous réjouissons de travailler de très près avec leur administration", a déclaré Tedros Adhanom Ghebreyesus lors de la réunion annuelle de l’Assemblée mondiale de la Santé, qui rassemble les différents Etats membres de l’OMS.

Donald Trump avait annoncé en mai la suppression du financement américain à l’OMS, qu’il accuse d’avoir permis la propagation du coronavirus en faisant preuve de trop d’indulgence envers la Chine. Joe Biden avait quant à lui promis d’annuler cette décision au premier jour de sa présidence en cas de victoire.

"Il est temps pour le monde de guérir des ravages de cette pandémie et des divisions géopolitiques qui ne font que nous entraîner plus loin dans le gouffre d’un avenir plus malsain, plus dangereux et plus incertain", a déclaré le chef de l’OMS. Si d’autres pays n’ont pas soutenu les propos du président américain sortant, de nombreux gouvernements ont, à la lumière de la pandémie, appelé à une réforme de l’organisation.