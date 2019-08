Le chantier de Notre-Dame va reprendre progressivement à partir de la semaine du 12 août

Reconstruire de Notre-Dame de Paris en 5 ans, est-ce possible ? - JT 19h30 - 17/04/2019 Nouveau moment d'intense émotion : il était 18h50 ce mercredi, quand les cloches des églises et cathédrale, et pas seulement en France, ont résonné. 18h50, c'est l'heure du début de l'incendie de Notre-Dame de Paris, lundi dernier. Un lundi dont tout le monde se souviendra, chrétien ou pas. L'heure est à la reconstruction de la cathédrale Notre-Dame de Paris. Le Président de la république française, Emmanuel Macron, a affirmé qu'il voulait que le chantier soit terminé d'ici 5 ans. Notre envoyé spécial à Paris, Quentin Warlop, a voulu savoir si c'était réellement possible.