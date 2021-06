Le carrosse d'or de la famille royale néerlandaise au centre d'une polémique sur le racisme

Après 6 ans de restauration, le carrosse doré, le gouden koets, est sorti de l'atelier. C'est l'un des symboles de la monarchie néerlandaise, symbole de pouvoir et de prospérité des Pays-Bas. Il est relativement récent, fin XIXème et il célèbre la richesse que le pays a obtenue au travers, entre autres, du commerce et de la colonisation.

L'attelage est utilisé lors des cérémonies d'importance impliquant la famille royale. Il devait rentrer en fonction après un entretien approfondi. Il n'en sera rien, du moins dans un premier temps, le carrosse va d'abord se trouver au centre d'une exposition à Amsterdam consacrée aux colonies néerlandaises.