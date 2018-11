Le "Carnet de la Patrie" vénézuelien: outil de lutte contre la contrebande, ou de contrôle de la population?

Le Venezuela est le pays où le prix de l’essence est le plus bas du monde. Mais pour en profiter, il faudra bientôt présenter à la pompe un document officiel biométrique, le Carnet de la Patrie. Sans Carnet, il faudra payer un prix dit "international" qui devrait être annoncé sous peu, et à priori inaccessible pour les 80% de Vénézuéliens qui touchent le salaire minimum équivalent à 18 dollars au taux de change officiel.

L’opposition, qui voit dans le Carnet de la Patrie un outil de contrôle de la population, crie au scandale. Le gouvernement affirme, lui, vouloir lutter contre la contrebande. Quoi qu’il en soit, cette nouvelle mesure rend le document, déjà nécessaire pour recevoir de nombreuses aides sociales, quasi-indispensable. Encore faut-il que ce nouveau système de paiement, actuellement en phase de test, fonctionne correctement.

Un choix "forcé"

Jusqu’à présent il fallait payer en liquide une essence dont le litre ne vaut qu’un centième de centime de dollar. Désormais, il faudra payer par carte bancaire via un nouveau terminal de paiement censé distinguer les détenteurs du Carnet de la Patrie des autres. Polo rouge sur les épaules, un opérateur de la compagnie pétrolière publique, la PDVSA, présente le nouveau terminal et son grand écran tactile à un client qui a le fameux Carnet. Un test durant lequel le terminal... ne fonctionne pas. "Ça doit être à cause de la pluie." commente-t-il.

En théorie, le terminal est censé débiter le prix subventionné pour ceux qui, en plus d’avoir le Carnet de la Patrie, ont inscrit leur véhicule dans un registre national. Un choix qu’ont fait beaucoup d’automobilistes qui ne peuvent pas assumer une augmentation du prix de l’essence au quotidien. C’est le cas de Carlos, chauffeur de taxi : "Pour moi c’est un moyen de subsistance. Il m’est impossible de payer le prix international. J’ai besoin du prix subventionné pour travailler, pour m’occuper de ma famille, c’est une sécurité personnelle."