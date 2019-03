Le cardinal Barbarin s'est rendu chez le pape pour présenter sa démission

Le pape François a reçu lundi matin au Vatican le cardinal Philippe Barbarin, plus haut dignitaire catholique français, venu lui présenter sa démission après sa condamnation à six mois de prison avec sursis pour non dénonciation des abus sexuels d'un prêtre.

La rencontre privée s'est déroulée en toute discrétion lundi matin, a confirmé officiellement le Vatican en publiant les rendez-vous du jour du pape. En fin de matinée, le cardinal a été aperçu et photographié par un vaticaniste italien, marchant dans les jardins de la Cité du Vatican.

Le pape argentin pourrait se donner plusieurs semaines avant d'accepter ou non la démission.

Archevêque de Lyon depuis 2002, cardinal depuis 2003, Mgr Philippe Barbarin est considéré comme le plus haut dignitaire de l'Eglise de France. Si sa démission est acceptée, il deviendra "évêque émérite" de Lyon et restera cardinal.

Philippe Barbarin, 68 ans, un âge prématuré dans l'Eglise pour démissionner, a été condamné le 7 mars à six mois de prison avec sursis pour ses silences sur les agressions pédophiles imputées par des scouts au père Bernard Preynat dans les années 1980/1990 et dont il avait été informé par une victime en 2014.

Si le cardinal Barbarin souhaite démissionner pour apaiser son diocèse, il a fait en revanche appel de sa condamnation.