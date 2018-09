Le canot de Napoléon démonté à Paris afin de permettre son retour à Brest: une incroyable histoire

Le 14 octobre prochain, le canot de Napoléon Ier sera transféré de Paris à Brest. L'histoire de ce bateau de plus de 18m de long est tout à fait incroyable.

Construit pour Napoléon Ier en 1810 à Anvers en seulement 21 jours pour permettre à l'Empereur de visiter son arsenal, ce bateau n'aura finalement été utilisé que trois fois en plus de deux siècles: en plus de sa mise à l'eau initiale en 1810 à Anvers, il sera utilisé un jour en août 1858 par Napoléon III à Brest, ainsi qu'en 1922 sous l'ordre du ministre de la Marine de l'époque qui voulait mettre en avant la Marine française et qui, pour l'occasion, l'avait fait remettre à l'eau.