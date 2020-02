Le cannabis, l'or vert du Lesotho

Au milieu de montagnes verdoyantes, à plus de 2000 mètres d’altitude, de longues serres blanches brillent au soleil. A l’intérieur, dans un environnement où la température, la lumière et l’humidité sont contrôlées, poussent des plantes aux feuilles palmées et à l’odeur distinctive. La société MG Health, près du village de Marakabei, gère la plus grande ferme légale de cannabis du Lesotho.

Ce petit royaume de deux millions d’habitants, enclavé dans l’Afrique du Sud, a été le premier pays africain à se lancer dans l’industrie du cannabis médicinal. Le secteur est en plein boom en Europe et ailleurs dans le monde. Les premiers permis de cultiver ont été délivrés par le ministère de la Santé en 2017. Depuis, des entreprises internationales ont investi plusieurs dizaines de millions d’euros dans ce que certains surnomment ici "l’or vert".

La culture du cannabis n'est pas neuve pour les habitants du Lesotho. Depuis des générations, il est planté illégalement entre les champs de maïs et le long des potagers dans les régions rurales. Il est bouilli, moulu, fumé, comme remède traditionnel contre les maux de tête, l’hypertension artérielle, les coliques chez les bébés... Il est aussi exporté clandestinement vers l’Afrique du Sud, et fournit ainsi une source de revenus essentielle aux familles d'agriculteurs.

Mais des acteurs d’une autre taille sont entrés en jeux."Nous avons déjà dépensé 23 millions de dollars, mais nous allons continuer d’augmenter nos capacités. Nous sommes en train de mobiliser des investissements du Canada, du Royaume-Uni et d’Afrique du Sud pour un montant de 13 millions supplémentaires", dit André Bothma, le directeur de MG Health, enthousiaste.

Ce n’est pas un commerce facile

"Cela inclut une dimension agricole, et pharmaceutique. Il faut être précis, constant. Mais le potentiel est énorme". L’entreprise, qui a des ambitions internationales, vend de l’huile crue extraite des plantes, et des produits finis, fabriqués au Lesotho à partir de celle-ci, puis exportés.