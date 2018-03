Le candidat indépendantiste ne parvient pas à se faire élire président de Catalogne

Le candidat indépendantiste à la présidence de la Catalogne n'a pas réussi jeudi soir à se faire élire au premier tour par le parlement régional, à la veille de sa comparution devant la justice.

Jordi Turull, en liberté provisoire, n'a recueilli que 64 voix, tandis que 65 députés ont voté contre et que les quatre élus séparatistes les plus radicaux se sont abstenus. Au second tour samedi, il lui suffirait de la majorité simple pour être élu mais il doit d'abord se présenter devant un juge qui pourrait le renvoyer en prison préventive.