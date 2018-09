Le candidat brésilien poignardé se fait filmer sur son lit d'hôpital

Le favori du premier tour de la présidentielle au Brésil, Jair Bolsonaro, candidat de l'extrême droite, a été grièvement blessé jeudi lors d'une attaque à l'arme blanche alors qu'il faisait campagne.

Aujourd'hui, il se laisse filmer sur son lit d'hôpital. On le voit aussi poser, le pouce en l'air sur une photo. Il souffre d'une hémorragie interne suite à 3 perforations de l'intestin mais ses souffrances pourraient aussi lui servir. Cette attaque lui permet d'occuper l'espace médiatique.

Et le candidat l'a bien compris, qui s'exprime, alité : "Est-ce que l'humanité est si mauvaise? Je n'ai jamais fait de mal à personne ! Nous avons tous une mission sur Terre et cette mission je vais l'accomplir, comme vous, comme quiconque, au moment voulu par Dieu. Je me suis préparé à un moment comme celui-ci parce qu'on court des risques."