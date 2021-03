Le canal de Suez toujours entravé par un immense porte-conteneurs de 400 m, des dizaines de navires retardés

Le canal de Suez en Egypte est bloqué par un énorme porte-conteneurs qui s’est placé de travers dans l’étroit couloir maritime lors d’une manœuvre, rapportent plusieurs médias dont la BBC. Le trafic maritime dans cette importante voie fluviale s’en voit donc ralenti, alors que le navire est en difficulté depuis plusieurs heures.

Des tankers et autres navires commencent à s’accumuler aux deux entrées du canal, comme en atteste le portail de suivi maritime Vessel Finder. Huit remorqueurs ont tenté de déplacer l’Ever Given, bâtiment de 400 mètres de long et 60 mètres de large, qui bat le pavillon du Panama, mais sans succès.

Ouverture dans les deux sens

De son côté, l’autorité du canal de Suez annonce l’ouverture du tronçon historique dans les deux sens pour aider à débloquer l’une des routes commerciales les plus fréquentées du monde.

L’amiral Ossama Rabie, président de l’Autorité égyptienne du canal de Suez (SCA), a précisé dans un communiqué que les "unités de sauvetage et remorqueurs de l’Autorité poursuiv (ai) ent leurs efforts" pour débloquer le navire.

Des dizaines de navires en attente

A la suite de l'incident, des dizaines de navires attentaient de pouvoir emprunter le canal, selon une source maritime.

Le retour à la normale n'était pas acquis en fin de journée, même si les navires venus de Méditerranée pouvaient de nouveau commencer à emprunter le canal en direction de la mer Rouge, selon la SCA.

Reste à savoir s'ils vont ou non devoir attendre dans la région des lacs, autour d'Ismaïlia avant de naviguer vers Suez pour sortir du canal.

L'Ever Given, qui fait plus de 220.000 tonnes et a une capacité de plus de 20.000 boîtes (EVP ou TEU), naviguait vers Rotterdam depuis l'Asie lorsqu'il s'est immobilisé dans le canal, tout près de Suez, dans la nuit de mardi à mercredi.