Le canal de Suez entravé par un immense porte-conteneurs de 400 m, les premières tentatives pour le dégager ont échoué

Le canal de Suez en Egypte est bloqué par un énorme porte-conteneurs qui s’est placé de travers dans l’étroit couloir maritime lors d’une manœuvre, rapportent plusieurs médias dont la BBC. Le trafic maritime dans cette importante voie fluviale s’en voit donc ralenti, alors que le navire est en difficulté depuis plusieurs heures.

Des tankers et autres navires commencent à s’accumuler aux deux entrées du canal, comme en atteste le portail de suivi maritime Vessel Finder. Plusieurs remorqueurs ont tenté de déplacer l’Ever Given, bâtiment de 400 mètres de long et 60 mètres de large, qui bat le pavillon du Panama, mais sans succès.

Ouverture dans les deux sens

De son côté, l’autorité du canal de Suez annonce l’ouverture du tronçon historique dans les deux sens pour aider à débloquer l’une des routes commerciales les plus fréquentées du monde.

L’amiral Ossama Rabie, président de l’Autorité égyptienne du canal de Suez (SCA), a précisé dans un communiqué que les "unités de sauvetage et remorqueurs de l’Autorité poursuiv (ai) ent leurs efforts" pour débloquer le navire.

Le transporteur de 200.000 tonnes était en route vers Rotterdam aux Pays-Bas.