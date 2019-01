Le Canada veut accueillir 1 million d'immigrants d'ici 2021

Le ministre canadien de l'Immigration a présenté, il y a quelques semaines, un plan tri-annuel relatif aux questions migratoires. Il concerne les années 2019, 2020 et 2021. Ce plan, ambitieux, prévoit d'accueillir entre 330.000 et 350.000 immigrants chaque année, soit plus d'un million de personnes en trois ans.

Rêve américain ou canadien?

Si les Etats-Unis ont considérablement durci leur politique en matière d'immigration, le Canada a décidé d'adopter le modèle inverse. Pour Ahmed Hussen, le ministre canadien de l'Immigration, des Réfugiés et de la Citoyenneté, c'est une question de tradition nationale. "Grâce, en grande partie, aux nouveaux venus que nous avons accueillis tout au long de notre histoire, le Canada est devenu un pays fort. Les immigrants et leurs descendants ont apporté une contribution incommensurable au Canada et notre succès futur dépendra de notre capacité à continuer à les accueillir et à les intégrer correctement", écrit-il en préambule de son rapport. Pour les migrants qui tentent de franchir la frontière américaine, le rêve américain peut donc se transformer en rêve canadien.

La solution au vieillissement de la population canadienne

D'emblée, le ministre explique que le Canada est confronté, comme la plupart des pays occidentaux, à une population vieillissante et à un taux de natalité en baisse. Grâce aux migrants, le Canada va donc retrouver des forces vives, selon ce rapport. "Augmenter le taux d'immigration, tout particulièrement économique, nous aidera à maintenir notre force de travail, notre croissance économique et à doper l'innovation", peut-on y lire. Ce programme a été rédigé en collaboration avec les provinces et territoires canadiens, afin qu'ils puissent attirer directement des candidats.

Ce plan prévoit d'accueillir jusqu'à 64.500 refugiés et de permettre 100.000 regroupement familiaux en 2021.

En 2017, 286.000 étrangers ont obtenu une carte de résident permanent au Canada, grâce à des programmes axés sur l'emploi, la réunification familiale ou l'engagement humanitaire du pays. En 2017-2018, l'immigration représentait 80% de l'augmentation de la population. 6 millions d'immigrants sont arrivés au Canada depuis 1990.