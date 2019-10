La campagne électorale touche à sa fin au Canada. Les canadiens seront appelés à voter pour les législatives ce 21 octobre 2019. Le Premier ministre sortant Justin Trudeau est candidat à sa réélection, mais il est opposé à plusieurs rivaux dont le chef conservateur Andrew Scheer. Lundi, ce sera la population qui tranchera. Une population aux multiples facettes, comme en témoigne les dix chiffres suivants. 23% parlent le français Pourcentage de la population canadienne parlant le français dans la vie quotidienne, selon le recensement de 2016. Ce chiffre grimpe à 87% au Québec, seule province abritant une majorité de francophones. Environ 74% des Canadiens utilisent plutôt l'anglais. Les quelque 3% restants n'emploient aucune de ces deux langues officielles, mais l'une des quelque 70 langues autochtones ou des plus de 200 langues parlées par les immigrants.

Le Canada se prépare à voter: 10 chiffres clé sur le pays - © CARLO ALLEGRI - AFP 4 habitants/kilomètre carré Nombre d'habitants au kilomètre carré en 2018, soit une des densités de population les plus faibles au monde, selon la Banque mondiale. Les deux tiers des quelque 37 millions d'habitants vivent à moins de 100 km de la frontière canado-américaine, le reste dans la région des Grands lacs et du fleuve Saint-Laurent et le long des côtes Atlantique et Pacifique. L'intérieur des terres, dominé par l'immense forêt boréale, est peu peuplé. Domaine d'une intense activité forestière et minière, c'est aussi le royaume des amoureux de la nature. Plus au nord, la toundra est largement inhabitée.

Le Canada se prépare à voter: 10 chiffres clé sur le pays - © JO BIDDLE - AFP 65 025 Inuits Nombre d'Inuits vivant au Canada, majoritairement dans le territoire du Nunavut, selon le dernier recensement en 2016, qui montre que cette population a augmenté de 29,1% en dix ans.

Le Canada se prépare à voter: 10 chiffres clé sur le pays - © HO - AFP 15% de production mondiale pour l'uranium C'est effectivement la part de la production mondiale d'uranium détenue par le Canada, deuxième plus gros producteur derrière le Kazakhstan. 85% de cette production est exportée vers les Etats-Unis, l'Europe et l'Asie. La majeure partie des réserves se situent dans les mines du nord de la province de la Saskatchewan, à l'ouest du pays. Le pays dispose d'autres ressources importantes (pétrole, potasse, gaz de schiste, or).

8891 kilomètres de frontière C'est la longueur de la frontière entre le Canada et les Etats-Unis. Etablie après la guerre d'indépendance américaine, il s'agit de la plus longue frontière terrestre entre deux Etats dans le monde. 2,3 degrés de plus en 70 ans C'est la hausse des températures annuelles moyennes mesurées depuis 1948 dans le Grand Nord canadien. Celui-ci recouvre les trois territoires du pays (Yukon, Nord-Ouest et Nunavut), le pourtour de la baie d'Hudson et le nord du Québec. Le réchauffement climatique y est plus marqué qu'ailleurs, accélérant la fonte de la banquise et des glaciers. Le Canada se réchauffe deux fois plus vite que le reste du monde, selon un rapport gouvernemental rendu public en avril. 4ème place (OGM) C'est le rang auquel pointe le Canada au classement des pays producteurs d'organismes génétiquement modifiés (OGM). Le pays totalise 7% de la production mondiale avec 12,7 millions d'hectares cultivés (maïs, canola -une variété de colza-, soja, luzerne, betterave à sucre), selon l'ONG Vigilance OGM.

19,5 millions de tonnes de C02/habitant/an C'est la quantité de dioxyde carbone (CO2) émis en moyenne par chaque Canadien en 2017, faisant du Canada "l'un des plus grands émetteurs par habitant" de gaz à effet de serre (GES) dans le monde, selon le ministère de l'Environnement. En 2017, le Canada a émis 716 millions de tonnes de GES, une diminution de seulement 15 millions de tonnes ou 2% par rapport à 2005. Contribuant pour environ 1,6% des émissions mondiales de GES, le Canada s'est engagé à réduire celles-ci de 30% d'ici 2030.

Le Canada se prépare à voter: 10 chiffres clé sur le pays - © ALICE CHICHE - AFP 250 millions d'albums de Céline Dion C'est le nombre d'albums vendus dans le monde par la star québecoise de 51 ans depuis ses débuts, en 1981.

Le Canada se prépare à voter: 10 chiffres clé sur le pays - © STAN HONDA - AFP 99, le maillot favori C'est le numéro du maillot de Wayne Gretzky, célèbre joueur de hockey sur glace désormais retraité, surnommé "The Great One" pour ses nombreux records et son impressionnante carrière dans ce sport très populaire au Canada. En guise de reconnaissance, la Ligue nationale de hockey a retiré son numéro et plus aucune équipe ne peut l'attribuer à ses joueurs.