Le camp d’al-Hol en Syrie est hors de contrôle : "Daech est devenu maître des lieux"

Les incidents graves se multiplient dans le camp d’al-Hol en Syrie, où trente personnes ont été tuées depuis le début de l’année. Un résident du camp employé par Médecins sans Frontières a été tué dans sa tente, durant la nuit du 24 février. L’ONG, qui se dit sous le choc, a suspendu ses opérations dans le camp, en raison de l’insécurité qui y règne.

Des cellules du groupe Etat islamique s’y sont reconstituées et prennent progressivement le contrôle cette ville de tentes qui abrite 80.000 personnes déplacées.

Spirale de violence

"C’est un environnement dangereux", explique la directrice de la communication de MSF, Sophie Désoulières, qui dit avoir peu d’informations sur les circonstances exactes du meurtre de l’employé de l’organisation. "La spirale de violence grandit dans le camp ces dernières années, une spirale faite de meurtres, d’attaques, d’incendies… Il y a à la fois la violence des autorités et celle des personnes qui habitent dans le camp envers les autres." Plus de 30 meurtres ont eu lieu dans le camp depuis le début de l’année 2021, selon MSF.

Trois personnes ont été tuées par décapitation, ce qui est une signature du groupe Etat islamique. Il y a également eu des exécutions par balle à l’aide d’armes munies de silencieux. Parmi les victimes figurent entre autres dix Irakiens et quatre Syriens, tous résidents du camp. Les responsables kurdes des lieux semblent perdre progressivement le contrôle de la situation. De leur propre aveu, des cellules de l’Etat islamique se sont recréées et sont actives dans le camp. Elles prennent pour cible ceux qui coopèrent avec l’administration kurde, dans l’objectif "de semer le chaos et la peur", dit un responsable local.

Ils contrôlent le camp. Dans ces conditions, une mission sur place est trop dangereuse

Une équipe belge de médecins et psychologues aurait dû se rendre la semaine passée dans le camp pour organiser le rapatriement d’enfants belges. La mission a été annulée vu le chaos qui règne sur place. "Les conditions sécuritaires sur place sont devenues inacceptables pour organiser une mission", explique le délégué général aux droits de l’enfant Bernard De Vos, qui s’est pourtant déjà rendu sur place par le passé. "Il y a des combats autour du camp et une insécurité à l’intérieur du fait de la pression fondamentaliste. Daech est devenu maître du camp, ils contrôlent le camp. Dans ces conditions, une mission sur place est trop dangereuse." Plusieurs femmes belges avec lesquelles il était en contact ont disparu.

L’ancienne responsable kurde syrienne des affaires humanitaires Zozan Alosh affirme à De Morgen que les autorités locales ne contrôlent plus la situation dans le camp : "La partie la moins sûre du camp est celle où se trouvent ces femmes étrangères. Les autorités ont des difficultés à y entrer. Ces femmes deviennent folles là-bas. C’est lié aux cellules de l’EI qui y sont présentes, mais aussi à la situation humanitaire."

Ce camp ne devrait plus exister

Les partisans de l’EI ont gagné en assurance et mènent désormais des tentatives d’évasion et des attaques contre des gardes ou des employés d’ONG. Les Nations Unies évoquent "un environnement sécuritaire de plus en plus intenable". La responsable de MSF constate que "c’est un camp difficile à sécuriser, et surtout qui existe depuis trop longtemps. Le camp d’al-Hol aurait dû être un lieu temporaire d’accueil pour des personnes qui fuyaient une zone de guerre. La situation n’a fait que s’aggraver. C’était un camp d’urgence. Il aurait fallu trouver des solutions adaptées au profil de chacun. Nous, en tant qu’organisation humanitaire médicale, nous ne faisons pas de différence sur base des affiliations politiques." MSF a néanmoins dû suspendre ses activités en raison du danger qui y règne pour son personnel.

Environ 80.000 personnes vivent dans le camp depuis deux ans. Elles ont été transférées de la région de Deir Ezzor, la dernière qui était contrôlée par le groupe Etat islamique. 70.000 résidents du camp sont Syriens et Irakiens, considérés comme des civils. Les autres occupants représentent plus de 50 nationalités différentes et sont détenus dans une zone grillagée, appelée "l’annexe". Ces étrangers sont des familles de jihadistes.