Le cadeau des autorités italiennes pour les fêtes de fin d’année et pour lutter contre la fraude fiscale

C’est la dernière idée des autorités italiennes afin de relancer l’économie durement touchée par une année d’épidémie de Covid-19. Le gouvernement offrira des primes aux Italiens qui dépensent, à condition qu’ils utilisent leur carte bancaire. Une nouvelle méthode pour lutter contre un fléau qui sévit dans la Botte : la fraude fiscale.

Plusieurs conditions

C’est une sorte de cadeau de Noël imaginé par l’État italien, pour chaque achat par carte bancaire, 10% du montant sera remboursé par l’État. Un bonus de fin d’année qui sera mis en place dès le mois décembre. La première condition est de ne pas payer en liquide mais bien avec sa carte dans les magasins. Le commerce en ligne est exclu puisque cela ne concerne que les achats en boutique.

Mais attention, il ne s’agit pas de la seule condition. Pour avoir droit à ce remboursement, les Italiens et Italiennes devront aussi réaliser un minimum de dix transactions, peu importe la nature des achats ; que ce soit un café dans un bar ou un sac à main haute couture. Le montant maximum remboursé sera de 150 euros.

Enfin, pour y avoir droit il faut s’inscrire sur une application créée par les autorités italiennes, être majeur, résider en Italie et insérer ses coordonnées bancaires pour être remboursé.

Abandonner les billets

Si le cadeau et beau, il n’est pas non plus innocent. Cette mesure poursuit deux objectifs : le premier c’est la lutte contre l’évasion fiscale. L’Italie est en effet le pays d’Europe le plus touché la fraude fiscale. D’après Tax Research LLP, elle s’élève à 190 milliards d’euros, soit le double de ses dépenses de santé. Le gouvernement italien, lui, l’estime à 110 milliards d’euros. Le pays ne sait plus quoi inventer pour lutter contre cette fraude, même si les résultats de ces dernières années sont encourageants. Comme en 2016 où les autorités ont pu récupérer 19 milliards d’euros de l’économie souterraine. Ce qui est bien mais pas suffisant au vu des dizaines de milliards manquants.

Selon les derniers chiffres de l’Institut national de la statistique (Istat) publiés en octobre 2020 et dévoilés dans un article de France Inter, l’économie souterraine et illégale représente 11,9% du Produit intérieur brut, soit 211 milliards d’euros. Cette économie est notamment constituée à 45,3% d’activités "sous-déclarées", à 37,2% de travail au noir et à 9,1% d’activités illégales comme la vente de drogue et la prostitution.

Les Italiens préfèrent l’argent liquide, ils continuent de l’utiliser aux dépens des paiements électroniques, ce qui favorise la fraude fiscale. Comme on peut le lire dans Les Echos, les habitants de la péninsule utilisent en moyenne leur carte de crédit une quarantaine de fois par an, contre 116 fois dans l’ensemble de l’Union Européenne.

Relancer la consommation

L’Italie souffre énormément de l’épidémie de Covid, surtout lors de la première vague au mois de mars où le pays a été le premier touché en Europe et ses habitants les premiers à être confinés. Le deuxième objectif des autorités italiennes est donc de stimuler l’économie, elle aussi frappée de plein fouet par le nouveau coronavirus. Ce bon d’achat de 150 euros est donc une façon de relancer les dépenses des Italiens en cette fin d’année difficile.

Cependant, cette mesure devrait s’inscrire dans la durée. 150 euros devraient en effet être remboursés chaque semestre dans les mêmes conditions (il faudra alors effectuer non pas 10 mais un minimum de 50 transactions), avec en prime la possibilité de remporter un "super bonus" : 1500 euros chaque semestre pour les 100.000 inscrits qui auront réalisé le plus grand nombre de transactions sur la période.

Un cadeau bien utile aux autorités et aux Italiens, reste à voir s’il sera suffisamment attrayant pour lutter efficacement contre la fraude fiscale.