Le budget de l'Union divise les 27

Le futur budget européen était au cœur du Sommet de ce vendredi 23 février. C’était le coup d’envoi de tractations qui vont se prolonger, au moins, jusqu’à la fin de l’année. Les dirigeants européens doivent s’accorder, d’abord, sur des priorités politiques communes, puis sur un montant. Les débats s’annoncent tendus d’autant que sur le chemin, les 27 pourraient se diviser aussi sur le conditionnement de versement des fonds européens.

La question de la "conditionnalité"

L’idée est simple. Il s’agit de conditionner le versement des fonds européens au respect de certaines règles ou valeurs de l’Union. Il faut la voir comme une sorte de sanction. Par exemple, la Pologne ne pourrait plus recevoir de financement européen si elle ne respecte pas l’Etat de droit. La Hongrie se verrait priver de fonds européens si elle n’accueille pas de réfugiés.

Si cette question de la "conditionnalité" est arrivée sur la table du Conseil, c’est précisément à cause de ces deux cas-là. L’idée est défendue principalement par des pays comme l’Allemagne, l’Italie ou la France qui s’inspirent d’un mécanisme existant dans la polique de cohésion et porte le nom de "macro-conditionnalité".

La Pologne et la Hongrie s'y opposent

Mais en face, on retrouve la Pologne et la Hongrie, qui sont les principaux bénéficiaires des fonds européens, et qui ne veulent pas en entendre parler. Du coup, les discussions au sein du Conseil tournent en rond depuis de mois. Mais vendredi dernier, des ballons d’essai ont été lancé. Pour défendre une "conditionnalitéélargie", la Belgique propose de rendre plus flexible l’usage des fonds européens. La France, via son président Emmanuel Macron, parle maintenant de ne plus verser de fonds européens aux Etats qui ne respectent pas les valeurs de l’Union mais aussi à ceux qui ont du dumping social et fiscal.

Mais rien n'est encore fait. Ni politiquement. Ni juridiquement. Car il faut aussi que ces "nouvelles conditions" soient cohérentes avec les objectifs de la politique de cohésion. Pour reprendre le cas de la Pologne, il faudrait lier état de droit, une question éminnement institutionnel, et développement régional; deux matières qui, a priori, n'ont rien avoir l'une avec l'autre.

Toute l'actualité européenne avec Euranet Plus, le premier réseau d'information européenne.