Le budget de l'Italie présentera finalement un déficit de 2,04% dans les clous de l'Europe

Le budget italien et les réactions de l'Europe - JT 19h30 - 17/10/2018 L'Italie défie l'Europe. Avec son budget 2019, le Gouvernement italien ne respecte pas les critères de rigueur et de stabilité imposés par la Commission européenne. La Ligue et le Mouvement 5 Etoiles veulent réaliser leur programme électoral à tout prix.