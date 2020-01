Le Brésil critique Macron sur les incendies... en Australie

Incendies en Australie: Jair Bolsonaro ironise sur Emmanuel Macron (portugais) - 03/01/2020 Le président brésilien Jair Bolsonaro et son chef de gouvernement ont fustigé jeudi "le silence" du président français Emmanuel Macron sur les incendies meurtriers qui ravagent le sud-est de l'Australie. Onyx Lorenzoni, chef de la Maison civile et à ce titre équivalent de chef du gouvernement, a publié jeudi soir une rafale de tweets dénonçant le "silence", idéologique selon lui, d'un président Macron dont les critiques lors des incendies en Amazonie en août et septembre derniers avaient été très mal reçues à Brasilia. Traduction: "Aux étrangers: l'Amazonie n'a pas pris feu, l'Amazonie n'est pas en feu. C’est un gros mensonge. Maintenant que l’Australie est en feu, je me demandais si Macron avait déjà dit quelque chose à ce sujet? A-t-il parlé de mettre en doute la souveraineté de l'Australie? Cette petite fille là, elle a dit quelque chose aussi?"