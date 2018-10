Le Brésil, bientôt la première puissance d'Amérique latine à être gouvernée par l'extrême droite?

147 millions de Brésiliens votent ce dimanche pour une présidentielle qui peut faire basculer la première puissance d'Amérique latine sous un régime d'extrême droite. Face au candidat de gauche Fernando Haddad, le candidat de droite radicale Jair Bolsonaro est toujours en tête des sondages pour ce deuxième tour de l'élection présidentielle, même si l’écart se resserre. Les Brésiliens devraient donc optent pour Jair Bolsonaro, candidat au programme très vague, qui a refusé de débattre avec son adversaire et qui n’a aucune expérience de gestion.

Les discours de Jair Bolsonaro sont particulièrement violents envers ses adversaires. Le candidat a beaucoup menacé tous ceux qui ne pensent pas comme lui pendant cette campagne, rien de très étonnant pour quelqu'un qui a déjà défendu la torture et la dictature militaire, insulté les femmes, les noirs et les homosexuels à de multiples reprises. Cet ancien capitaine a été exclu de l'armée pour avoir menacé de faire exploser des bombes pour demander de meilleurs salaires. Entré ensuite en politique, il a été député fédéral pendant 27 ans et n'est l'auteur que de deux projets de loi pendant toutes ces années.

Jair Bolsonaro a quand même attiré l'attention médiatique avec ses provocations. Personne n'imagine comment il agira en tant que président et s'il finira par modérer son discours.