Le "boxeur des gilets jaunes" placé en garde à vue, une cagnotte en ligne récolte près de 50.000 euros

Christophe Dettinger s'explique

Ce matin, une vidéo est apparue sur les réseaux sociaux dans laquelle Christophe Dettinger explique son geste. Dans cette séquence d'un peu plus de 2 minutes 30, le boxeur explique qu'il a fait toutes les manifestations du samedi sur Paris et dénonce la violence des CRS envers les manifestants. La voix légèrement tremblante, Christophe Dettinger explique : "A force de se faire taper (...) bah oui je me suis fait gazer le dernier jour, oui j'ai voulu avancer sur les CRS, je me suis fait gazer avec mon ami, ma femme, et à un moment la colère est montée en moi, et oui j'ai mal réagi, mais je me suis défendu !". A la fin de la vidéo, le boxeur explique qu'il va se rendre à la police et encourage les gilets jaunes à "continuer le combat pacifiquement (...)".