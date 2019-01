Le bilan provisoire de la tempête Usman aux Philippines grimpe à 85 morts

Le bilan de la tempête Usman, qui a atteint les Philippines samedi, ne cesse d'augmenter: selon un nouveau bilan communiqué par les autorités mercredi, elle a déjà fait 85 morts, 40 blessés, tandis que 20 personnes sont comptabilisées comme disparues actuellement. Un précédent bilan, communiqué lundi à quelques heures du réveillon de Nouvel An, faisait état de 68 décès.

Les services de secours ont mis plusieurs jours à atteindre les régions les plus reculées touchées par la dépression tropicale, qui a traversé le pays d'est en ouest. Au fur et à mesure de leur avancée, des corps sont dégagés des sites ensevelis sous des coulées de boue. La plupart des décès sont, en effet, dus à des glissements de terrain entrainés par les pluies abondantes qui ont accompagné Usman.

Les inondations ont aussi forcé des dizaines de milliers de personnes à abandonner leur maison, et les équipes de secours doivent parfois s'aventurer en canot dans les villages pour atteindre les personnes isolées.

Selon le bilan de mercredi matin des autorités philippines, ce sont plus de 191.500 personnes qui sont affectées par Usman et ses suites. La région de Bicol ou "Région V" a été la plus touchée. C'est dans cette région que les provinces d'Albay et de Sorsogon ont été déclarées en état d'urgence, de même que celle du Mindoro oriental.