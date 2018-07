Le bilan des incendies en Grèce s'alourdit à 88 morts

Quatre-vingt-huit personnes ont trouvé la mort dans les violents incendies qui touchent les environs de Mati, un village côtier touristique à une trentaine de kilomètres à l'est d'Athènes.

Le bilan s'est alourdi après la mort de deux sœurs jumelles, Sofia et Vasiliki Filippopoulou, qui étaient portées disparues et dont les photos ont été diffusés dans les médias internationaux, rapporte samedi la chaîne de télévision ERT.

Le Premier ministre grec, Alexis Tsipras, a endossé vendredi l'entière responsabilité politique des incendies, alors que l'opposition a vivement critiqué l'attitude du gouvernement en le taxant d'arrogance.

Un adjoint au maire de la ville de Marathon, où certains habitants ont été touchés par les incendies, a démissionné samedi, faisant de lui le premier responsable à quitter ses fonctions à cause des incendies.

Environ 300 pompiers et volontaires passaient toujours au peigne fin vendredi le secteur dévasté, en quête des dizaines de personnes dont on est sans nouvelles. Plus de 500 maisons ont été détruites par les flammes dans le secteur de Mati.