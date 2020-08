Le biathlon de chars d’assaut en Russie : une épreuve "sportive" pas comme les autres

23 équipes dont une venue de Syrie

Ces courses de chars, version camouflage, vont voir s’affronter 23 équipes du 23 août au 5 septembre. Dans les "starting-blocks" ce week-end on a vu passer les équipages venant d’Azerbaïdjan, de Chine, de Serbie, du Kazakhstan, d’Ouganda ou encore du Koweït. La Russie était évidemment aussi en piste dimanche. On a également retrouvé sur la liste des équipes en lice un char venu de Syrie, un pays en guerre depuis plus de 9 ans. La Syrie est d’ailleurs une habituée de l’épreuve. Pour la petite histoire, ce week-end, c’est la Chine qui s’est distinguée le plus lors de la première manche de la première étape.

Les épreuves de la première journée sont visibles dans la vidéo ci-dessous :