Le Berger des Carpates : un héros à deux et quatre pattes

Des chiens accompagnent le jeune berger et l’aident dans son travail. Il ne s’agit pas de n’importe quel chien comme l’explique Radu Popa, garde-chasse. " Le berger roumain des Carpates est la race utilisée depuis la nuit des temps par les bergers des Carpates. C’est une race adaptée aux conditions climatiques de notre pays et capable de résister aux prédateurs endémiques, à savoir les grands carnivores tels que les lynx, les loups et les ours. Si ces mesures de garde n’avaient pas été adéquates, nos bergers n’auraient pas survécu à la transhumance des Carpates. "

Adrian, jeune berger, a toujours su qu’il ferait ce métier. La plupart des jeunes de son âge sont partis pour la ville ou même plus loin, l’aventure à l’étranger pour améliorer la qualité de vie. Pas Adrian. Lui veut rester en Roumanie, dans ses montagnes avec ses animaux. " Je suis né parmi les moutons. Mes parents avaient des moutons, mes grands-parents et leurs ancêtres aussi. Nous sommes donc éleveurs de moutons depuis les temps les plus anciens " explique Adrian Vladislav. " Mais nous sommes moins nombreux chaque année, le danger est donc plus grand. Alors il est important d’avoir quelqu’un de confiance. Le chien a toujours été le meilleur ami de l’homme. "

C’est dans l’entre-deux-guerres que l’utilisation de cette race a été perdue. Aujourd’hui pourtant, les bergers reviennent encore timidement mais les premiers résultats sont encourageants. En mai dernier, un des chiens d’Adrian s’est retrouvé nez à nez avec un ours. Un contact qui s’est bien terminé. Le fauve est parti, il a battu en retraite face au chien. "Iza, la femelle a eu une rencontre plutôt brutale avec un ours, mais elle a plutôt bien réagi." explique Adrian. "Les femelles ressentent tout, elles sont très attentives. Leur vitesse de réaction est très bonne, si quelque chose se passe, elles réagissent très rapidement, contrairement aux autres chiens. " Un constat partagé par le garde-chasse. " Le danger est partout. " confirme Radu Popa. " De n’importe quelle partie de la forêt, un loup ou un ours peut émerger. Le loup peut voler un mouton. Vous pouvez le sauver, mais le plus souvent vous échouez. Mais si vous avez quelqu’un pour le surveiller et même pour prévenir le danger en vous alertant et en y faisant face, c’est mieux. "

" Garder et défendre ne sont pas la même chose." commente Radu Popa. " Garder signifie que le chien aboie et signale la présence d’un danger. La défense, c’est quand il va faire face au danger, affronter le prédateur. "

Bref, l’efficacité du chien réside dans le harcèlement du prédateur, dans sa détermination à lui faire abandonner son attaque et à partir. L’ours essaiera une fois, deux fois, peut-être. Puis il verra qu’il ne peut rien attraper et abandonnera.

Ours et humains, une cohabitation difficile

Plus de la moitié des ours européens vivent dans les forêts roumaines. Mais leur habitat est de plus en plus menacé par l’intervention de l’homme. Cela entraîne inévitablement des conflits, des attaques de grands carnivores sur les troupeaux de moutons. Pour protéger la biodiversité et limiter les pertes économiques, les experts et les personnes directement concernées ont estimé que la race endémique des chiens de bergers des Carpates, tombée dans l’oubli, pouvait être le chaînon manquant. Grâce à un financement du programme LIFE de la Commission européenne une solution viable permettant de rétablir l’équilibre est en passe d’être trouvée.

Pour les jeunes bergers qui ont eu recours aux chiens pour surveiller leurs troupeaux, les résultats sont positifs. Les chiens sont très doués pour comprendre les ordres. Ils ne sont pas agressifs, ils sont très sociables. Pour Radu Popa, certes les chiens aboient et font leur devoir, mais une fois que leur maître se présente et leur signale sa présence, les chiens sont calmes. " Nous avons effectué une étude sur les méthodes de berger et les mesures de protection actuelles. Nous savons ce qui peut être amélioré et ce qui ne peut pas. Ces chiens de berger des Carpates sont un moyen de permettre une coexistence avec les grands carnivores, et c’est l’objectif de ce projet. "

Adrian Vladislav est aujourd’hui convaincu de l’utilité du projet. " J’aime beaucoup ce projet. J’en ai parlé à d’autres collègues. J’espère leur donner un chiot au moins, peut-être même deux ou trois. Ça va marcher ! Le danger disparaîtra. Nous ferons confiance aux chiens et tout se passera bien. "