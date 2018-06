Iñaki Urdangarin, le beau-frère du roi d'Espagne Felipe VI, a été condamné mardi en appel par le Tribunal Suprême espagnol à une peine de 5 ans et 10 mois de prison dans une affaire de corruption, a annoncé le tribunal.

Cette peine est légèrement inférieure à celle prononcée en première instance (six ans et trois mois) mais la sentence pourrait entraîner l'incarcération de cet ancien joueur de handball, qui dispose encore d'un recours possible devant le tribunal constitutionnel.