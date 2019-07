Le baptême "confidentiel" d'Archie, fils de Harry et Meghan, fâche certains Britanniques

Une journée très confidentielle

Le duc et la duchesse de Sussex, parents du petit Archie né le 6 mai, "partageront des images prises le jour même par le photographe Chris Allerton". Ce photographe spécialisé dans la mode et les portraits avait déjà immortalisé le couple lors de son mariage et avec leur bébé. Le nom des parrains et marraines de l’enfant restera confidentiel "conformément à leurs souhaits", précise le palais.