Le 9 mai, jour de la Victoire en Russie : les grands dossiers qui opposent le pays de Poutine et l’Occident

Vladimir Poutine a fait une promesse devant son peuple ce dimanche. "La Russie défend sans relâche le droit international. En même temps, nous allons défendre fermement nos intérêts nationaux et assurer la sécurité de notre peuple", a-t-il dit devant des centaines de militaires en uniformes d'apparat et au garde-à-vous réunis sur la Place Rouge.

Une démonstration de force

Plus de 12.000 hommes ainsi que 190 véhicules et systèmes d'armements ont commencé à défiler à l'issue du discours devant le chef de l'Etat et un public d'officiels et de vétérans

Ce défilé militaire constitue une démonstration de force non négligeable, alors que la Russie est opposée à l’Occident sur de nombreux dossiers tels que l’Ukraine et la Crimée, l’opposant Alexeï Navalny, les violations des droits humains ou encore les sanctions et expulsions de diplomates.