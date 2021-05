Le 9 mai, jour de la Victoire en Russie : les grands dossiers qui opposent la Russie et l’Occident

Une démonstration de force

Demain, les Russes pourront admirer plus de 12.000 soldats et 191 pièces d’équipement militaire terrestre, avec notamment la police militaire et deux formations de soldats féminins des forces terrestres et aérospatiales. Très admirées également, les forces terrestres mécanisées, qui sont toujours sous les feux de la rampe.

Les chars T-34, connus pour leurs grands exploits pendant la Grande Guerre patriotique, prendront la tête du défilé, ainsi que la dernière génération de chars de combat principal Armata, le char de combat principal T-90M, le système de missiles "Iskander-M" et le missile balistique intercontinental Yars.

Enfin, 16 échelons aériens composés de 76 avions militaires survoleront la place, dont des chasseurs, des bombardiers stratégiques longue distance, des hélicoptères de reconnaissance armés et d’autres appareils d’élite.

Ce défilé militaire constitue une démonstration de force non négligeable, alors que la Russie est opposée à l’Occident sur de nombreux dossiers tels que l’Ukraine et la Crimée, l’opposant Alexeï Navalny, les violations des droits humains ou encore les sanctions et expulsions de diplomates.