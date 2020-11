Lara Trump, belle-fille de Donald, envisage une carrière politique

Un nouveau visage du clan Trump devrait faire son apparition sur la scène politique. Lara Trump, belle-fille de Donald envisage de se présenter pour le Sénat américain en 2022, dans l’Etat de Caroline du Nord, celui où elle est née. C’est ce que croit savoir le New York Times qui a diffusé l’information jeudi.

Laura Trump est âgée de 38 ans. Epouse d’Eric Trump, le deuxième fils du président américain sortant, Laura Yunaska de son vrai nom, a été coach personnelle et productrice de télévision. Sportive, ayant participé à plusieurs triathlons, Laura Trump pourrait cette fois courir en vue de décrocher un poste au Sénat des Etats-Unis.

Le New York Times, qui a sollicité trois sources proches, affirme que la belle-fille du président Trump (qui conteste toujours la victoire de son adversaire démocrate Joe Biden) entend prendre la succession du sénateur actuel, le républicain Richard Burr. Celui-ci n’est pas un inconnu de la famille Trump : il a présidé la commission des renseignements du Sénat lors de l’enquête sur l’ingérence russe lors de l’élection présidentielle de 2016. Richard Burr a par ailleurs annoncé qu’il allait quitter son mandat après l’ouverture d’une enquête à son encontre par le FBI concernant un éventuel délit d’initiés dans la vente d’actions.

Elle est très charismatique

Une aubaine pour Laura Trump, accueillie dans le clan Trump en 2014. Cette année-là, elle se marie avec Eric Trump dans le domaine familial de Mar-a-Lago. Lors de la dernière élection présidentielle, elle est nommée conseillère de campagne.

"Elle est très charismatique, elle comprend bien la politique du détail et a un instinct naturel pour la politique", a déclaré au New-York Times Mercedes Schlapp, autre conseillère de campagne de Trump, proche de Laura Trump. "En Caroline du Nord, en particulier, elle est un nom familier et les gens la connaissent. Elle a travaillé très dur sur la campagne et a été très impliquée dans de nombreuses décisions."